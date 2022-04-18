Turgut Özal ölümünün 29. yıl dönümünde anıldı

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anıt mezardaki anma töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal'ın da katılımıyla yapıldı. Anıt mezara çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törenden sonra konuşan Semra Özal, "Bu acı hiç bitmiyor, her gün daha da artıyor" dedi. Ahmet Özal ise, "Onun fikirlerini özlüyorum" diye konuştu.