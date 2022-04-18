Zırhlı araçtan gelin arabası

Ukrayna ordusunda görev alan bir asker, 5 yıllık ilişkisinin ardından kız arkadaşı ile evlenme kararı aldı. Ukrayna ordusu komutanlarının çift için Rus ordusundan ele geçirilmiş zırhlı aracı tahsis etmesiyle ilginç görüntüler ortaya çıktı. Ukraynalı çift, askeri araçlardan oluşan konvoyla nikah dairesine giderek dünya evine girdi.



RUSYA İNTERNETTE ASKER ARIYOR

RUS ordusu, verdiği kayıpların artmasının yanı sıra bazı kuvvetlerdeki askerlerin sözleşmelerini iptal ettirmesi nedeniyle internet sitelerine ilan vermek zorunda kaldı. Rusya'nın en önemli insan kaynakları siteleri Superjob ve Headhunter'da Rus ordusu 20 bine yakın iş ilanı verdi. Verilen ilanlardaki maaşlar ise 40 bin Ruble yani yaklaşık 480 dolar. Daha önce askeri okullardaki öğrencileri hızlandırılmış eğitime alan Rusya, Çeçenistan'ın yanı sıra Osetya ve Karabağ gibi yerlerdeki askerleri de Ukrayna'ya göndermişti.



'MÜZAKERELERİN BAŞARI OLASILIĞI DÜŞÜYOR'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın 'saldırganlığı' devam ettiği sürece müzakerelerin başarı olasılığının düştüğünü söyledi. Zelenski, "Rusya'nın saldırganlığının artması ve Rusya'nın sivillere karşı da dahil olmak üzere savaş suçları işlemesi müzakerelerin başarı şansını azaltıyor. Ukraynalılar ve dünya, işgalcilerin Bucha ve Borodyanka'ya yaptıklarını gördü, ancak şimdiye kadar hiç kimse Mariupol'deki suçların ölçeğini, şehre erişim olmadığı için kesin olarak bilmiyor" ifadelerini kullandı.