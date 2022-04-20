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Haberler Politika CHP ile HDP arasında operasyon gerilimi çıktı

CHP ile HDP arasında operasyon gerilimi çıktı

20.4.2022

CHP ile HDP arasında operasyon gerilimi çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pençe- Kilit Operasyonu'na ilişkin paylaşımına karşı, HDP Sözcüsü Ebru Günay PKK'ya kalkan oldu. Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı. HDP'li Günay ise hemen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Terör operasyonuyla Kürt sorununu bağdaştırmaya çalışan Günay'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.
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