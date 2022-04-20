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Haberler Politika İftar buluşmasında gündemi değerlendirdiler

İftar buluşmasında gündemi değerlendirdiler

20.4.2022

İftar buluşmasında gündemi değerlendirdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iftar sofrasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftar yaptı. Erdoğan ile Bahçeli'yi bu yıl üçüncü kez yüz yüze bir araya getiren iftarda, gündeme ilişkin gelişmeler değerlendirildi. Pençe harekâtlarının sonuncusu olarak belirtilen Kuzey Irak'taki "Pençe Kilit" operasyonunun sonuçlarının ele alındığı iftarda, sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri gönderilmeleri konusunda istişarelerde bulunuldu.

TÜRKİYE'NİN TAVRI NET
Rusya-Ukrayna arasında barışın sağlanması yönündeki çabaların da konuşulduğu yemekte, ağırlıklı olarak üzerinde durulan konu Mescidi Aksa'ya yönelik hain saldırılar oldu. Görüşmede, saldırılar konusunda Türkiye'nin tavrı ve tepkisi, Başkan Erdoğan'ın Yitzag Hertzog ile yaptığı görüşme doğrultusunda bir kez daha teyit edildi.

■ ERDEM ANILAN

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