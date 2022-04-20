İsveç Dışişleri Bakanı’nı arasam 1 saat hikaye anlatır

MACARİSTAN'IN Ankara Büyükelçiliği'nin temeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macar mevkidaşı Peter Szijjarto'nun katıldığı törenle atıldı. İki bakan, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, İsveç'te Kur'anı Kerim yakılmasıyla ilgili soru üzerine, "Herhangi bir dinin ya da insanların kutsalına saldırmanın ifade özgürlüğüyle bağı yok. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi arasam bana 1 saat hikaye anlatacak. Kusura bakmasın ama ne diyecek? İfade özgürlüğü. PKK'ya sahip çıkarken de böyle söylüyor" ifadelerini kullandı.

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