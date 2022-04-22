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Haberler Politika Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun elektriği kesildi

Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun elektriği kesildi

22.4.2022

Faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun elektriği kesildi
2022 yılının başında yapılan elektrik zammı konusunda vatandaşları galeyana getirmeye çalışırken "Faturamı ödemeyeceğim" açıklaması yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi. CHP Lideri, yine Twitter'dan paylaştığı video ile evinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler" açıklamasını yaparken yine mağduru oynamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun protestoyu başlattığı günden itibaren ödemediği 3 faturanın tutarının ise bin 30 lira olduğu öğrenildi.
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