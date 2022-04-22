Ümit Özdağ’dan İzmir Barosu’na mülteci tepkisi

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, uzun süredir Türkiye gündeminde yer alan 'mülteci' tartışmalarına dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde İzmir Barosu, Harmandalı'da bulunan İzmir Geri Gönderme Merkezi'nde Afganistanlı kaçak göçmenlere zorla "gönüllü geri dönüş" beyan formlarının imzalatılarak iade süreci başlatıldığı iddiaları hakkında açıklama yapmıştı.

İzmir Barosu'nun bu hareketine tepki gösteren Özdağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ açıklamasında, "Değerli İzmirliler, İzmirli genç kızlar saldırıya uğradığı zaman aramayan İzmir Barosu, kaçakları korumak için harekete geçmiş. İzmir Barosu ülkemizi dünyanın lunaparkına çeviren zihniyetin hizmetkarıdır" ifadelerini kullandı.