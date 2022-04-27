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Haberler Politika Ali Babacan: Deva Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla girecek

Ali Babacan: Deva Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla girecek

Deva Partisi Lideri Ali Babacan, önümüzdeki seçimlere kendi adları ve logolarıyla girme kararı aldıklarını açıkladı.

27.04.2022, 14:27 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022, 14:42

Ali Babacan: Deva Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla girecek

Son dakika... Millet İttifakı'nda ilk ayrılık haberi geldi. DEVA Partisi, seçimlere kendi başına girecek.

Kararı duyuran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2023 seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ali Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır." dedi.

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