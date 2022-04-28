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Haberler Politika 6’lı masanın ilk firesi DEVA oldu

6’lı masanın ilk firesi DEVA oldu

28.4.2022

6’lı masanın ilk firesi DEVA oldu

MİLLET İttifakı'nın 6'lı masasından kalkan ilk parti Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) oldu. Genel Başkan Ali Babacan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" dedi.

Babacan, 6'lı masadaki iş birliği, seçim iş birliğinin devam edip etmediğine ilişkin soru üzerine, "Biz 6'lı masayla ilgili bugüne kadar verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. A planımız; söz verdiğimiz gibi 6'lı masada bir ortak aday oluşturup bir isim üzerinde ortak adayla seçimlere gitmek" ifadelerini kullandı.

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