Atatürkçü dernek: CHP arkamızdan vurdu

HDP'Lİ Garo Paylan'ın 'soykırım' olarak tanımladığı 1915 olayları hakkında CHP'li Sezgin Tanrıkulu da geçtiğimiz günlerde 'kötülüğün miladı' yorumunu yaparak toplumun her kesiminden tepki çekti. HDP'nin yanı sıra özellikle eleştirilerin hedefinde olan CHP'ye bir tepki de Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) geldi.

'DEVLETE İHANET EDİLMİŞTİ'

ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, özellikle CHP'den böyle bir yorum gelmesini eleştirerek, "arkamızdan vurulduk" ifadesinin yer aldığı bir basın duyurusu yayınladı. Derneğin basın bildirisinde, "1'inci Dünya Savaşı sırasında emperyalist ülkelerce desteklenen Ermeni çetelerinin, vatandaşı oldukları devlete ihanet ederek Osmanlı Ordusu'na saldırmaları üzerine, Osmanlı Hükümeti'nin çıkartmak zorunda kaldığı Tehcir Yasası'nın 107'nci yılında Türk Ulusu bir kez daha arkadan vuruldu. Bu kez arkadan vuranlar arasında, Türk milletini temsilen TBMM'de görev yapan HDP Milletvekili Garo Paylan ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da yer alması ise, kamuoyunun büyük tepkisi ile karşılandı, infial yarattı" ifadelerine yer verildi.