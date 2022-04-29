‘Kavgayı körüklerseniz Türkiye felakete gider’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazetecilerle buluştuğu iftar programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü TBMM'deki grup toplantısında 12 dakika konuşmasının nasıl yorumlandığının sorulması üzerine, "Sert konuşmak mümkündür ama o sertliğin içerisinde tahrik edici, şiddeti körükleyici, hakaret içerikli ifadelerden kaçınmak lazımdır" dedi.

'KAVGA TECRÜBESİ YOK'

BAHÇELİ şöyle devam etti: "Kavga geçmişte yapılmıştır. Nelerin yapıldığını yaşayanlardanız. Sosyal maliyeti çok olmuştur. Önemli sıkıntılar olmuştur, önemli aile dağılımları olmuştur, yuvalar yıkılmıştır. Mağduriyetler, mahkûmiyetler, şehitler olmuştur. Hayatını kaybeden insanlar olmuştur. Böyle bir süreçten gelen ve hala kavganın nerede bittiğine dair kanaatleri tam oluşmamış olan insanlar, kalkıp bazı konularda çok dikkatli olması lazım. 6-7 Mayıs olaylarında 3 devrimcinin idam edilişini sürekli körükleyerek ortamı kızıştırmanın bir felakete gideceğinin farkına varmalılar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var."

'CHP ALTINDAN KALKAMAZ'

BAHÇELİ, Gezi olaylarında MHP'lilerin de yer aldığına yönelik iddialara ilişkin şöyle konuştu: "İlk dönemlerde Taksim Meydanı'nda olmayan yoktu ki. Ağacı kökünden sökmeye MHP'lilerde bir eğilim göremezsin. Ağaç dikmekle yetişirler. Baktılar ki ağaç yerine memleketi yıkıyorlar o zaman dediler ki dur. O günden itibaren ülkücü camia devlete zarar verebilecek bir eylemin içerisinde olmaz. 53 yıl kolay bir dönem değil, yaşananları da bildiğimiz için söylüyorum. Bu dönemi tekrar yaşatmak isteyenler, Allah muhafaza yarıda kalmış hesaplaşmayı gündeme getirirlerse Türkiye felakete gider. Bunun altından CHP kalkamaz." BAHÇELİ, "Tehlikeyi o kadar yakın mı görüyorsunuz?" sorusuna ise, "Evet, kavgayı körüklerseniz çok yakındır" yanıtını verdi.

'KAVALA TÜRK MİLLETİNİ TEMSİL EDECEK SOYDA DEĞİL'

BAHÇELİ, Osman Kavala'ya neden muhalefet tarafından sahip çıkıldığı ve Abdullah Gül'ün Türkiye'nin imajıyla ilgili söylemleri olduğunun hatırlatılması üzerine konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "2013 yılında kullanmış olduğu ifadeyi Abdullah Gül, dikeniyle beraber değerlendirirse şimdi ne hale getirdiğimiz ve ona nasıl katkı sağladığını görmesi lazım. Osman Kavala Sorosçu'dur ve Türk milletini temsil edecek bir zekâda, kabiliyette, soyda değildir."