Çelik: Çalmadığımız kapı girmediğimiz sokak kalmadı

AK Parti İzmir Menemen İlçe Başkanlığı, Ramazan ayında partinin kuruluş yılından bugüne çeşitli kademelerinde yer alan kurucu il ve ilçe yöneticileri, gençlik kolları, kadın kolları, eski il genel meclis üyeleri ve mahalle başkanları ile iftar yemeğinde buluşup, partiye hizmet eden eski teşkilat üyeleri için tüm teşkilatlara da vefa örneği sergiledi.

"BOŞ GÜNÜMÜZ GEÇMEDİ"

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, tüm teşkilatlara vefa örneği olacak bir proje gerçekleştirip, Ramazan ayında düzenledikleri iftarda partiye hizmet eden 400'e yakın kişiye plaket ve onur belgesi verdiklerini anlattı. Çelik, "Teşkilat olarak Ramazan'da ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları olarak üçe ayrılıp, geçmedik sokak, çalmadık kapı bırakmadık. Tespit ettiğimiz fakir ailelerin evlerine İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'nin de desteği ile erzak ve alış veriş çeki yardımında bulunup, maddi imkanı olmayanların ödeyemedikleri elektrik ve su faturalarını karşıladık. Boş bir günümüz hiç geçmedi. Sağolsun Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ da Menemenimizi bu süreçte hiç yalnız bırakmadı" diye konuştu.

"2023 BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

2023 hedefi ile Ramazan'dan sonra da sahalarda ve halkın içerisinde olmaya devam edeceklerini de aktaran Çelik, "2023 çok önemli, bizim olmazsa olmazımız. Menemen'de AK belediyeciliğin farkı ortaya çıkmaya başladı. Sağ olsun belediye başkanımız Aydın Pehlivan da son derece kalender ve çalışkan birisi. Sahalarda, halkın içerisinde. Bizde AK Parti Menemen İlçe Teşkilatı olarak 'Menemen'e nasıl hizmet ederiz?' derdi içerisindeyiz. Ramazan bitti ancak ihtiyaç sahibi ailelere desteklerimiz devam edecek. 2023'e kadar hedeflerimiz için kapı kapı dolaşmaya, halkın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

■ METİN BURMALI