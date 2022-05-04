Kılıçdaroğlu tıpış tıpış ödedi

Daha önce 'elektrik faturalarını ödemeyeceğini' bas bas bağıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu evinin elektriği 21 Nisan'da kesilince çıldırdı, pek sevdiği TIPIŞ TIPIŞ sözüne örnek olarak ortalığı karıştırmaktan başka bir işe yaramayan sinir halini yumuşatarak eline cüzdanını almak durumunda kaldı. Bilindiği gibi 'TIPIŞ TIPIŞ' lafını Kemal Kılıçdaroğlu çok seviyor. Seçimler öncesinde tatile giden seçmenlere çok kızmış, "Tatile gidiyorsunuz eyvallah tatil hakkınız. Ama masalarda oturup 'Ben oy kullanmayacağım' diye ahkam kesmek demokrasiye inanmamaktır. ADAM GİBİ, TIPIŞ TIPIŞ

SANDIĞA GİDECEKSİNİZ. EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NA OY VERECEKSİNİZ" demişti. Bu lafı, sık sık başka konularda da kullanmıştı.

BRÜTÜSLER KİM?

Kılıçdaroğlu'nun elektrik tiyatrosu da ilginç konulara sahne oldu. "Elektriği kesik" diye gittiği evin elektriğinın kesik olmadığı ortaya çıktı, CHP karıştı. Kılıçdaroğlu'na kimlerin kazık attığı, CHP içindeki köstebeklerin kimler olduğu çok merak ediliyordu. Elektrik faturasını "bilerek ödemeyen" ve bu nedenle elektriği kesilen CHP Genel Başkanı'nın bu eylemi elektriğin kesilmesiyle sonuçlanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu bir hafta karanlıkta yaşayacaklarını da ilan etmiş ve "Elektriği kesilmiş olan evlere gideceğim" demişti. Bu amaçla Ankara'da elektriği kesik denilen bir eve yakın kurmayları (Brütüsleri) ile gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, CHP tezgahını ortaya çıkardı, abonenin elektriğinin kesilmediğini ama Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kasten karanlıkta oturulduğunu söyledi.

AVA GİTTİ AVLANDI

Kılıçdaroğlu'nun Brütüsleri akıllı sayaç kullanıldığını bilmediklerinden senaryosunu yazdıkları oyunda Kılıçdaroğlu'na baş rolü vermişlerdi. Kemal Bey, Ankara'da ava giderken avlandı. Kılıçdaroğlu durumdan sıyrılmak için tuhaf laflar ettikçe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez iddiasını tekrarlayarak, "Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre; abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir. Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur" dedikten sonra şunu ekledi: "O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18:18 ile 21:31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21:31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir. O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz?"

KUMPASLARI BİTMEZ

Kılıçdaroğlu'ndan tık yok. CHP'nin yalan makinesi dondu kaldı. Evet. Kılıçdaroğlu'na tuzak kuran CHP kurmaylar kim? Brütüsleri kim? Kılıçdaroğlu'nun, kendisini yanıltan ve yanlış bir eyleme imza attıranlara gücü yeter mi? CHP'de kumpas bitmez. Hizipler savaşı nihayete ermez. İntikam, ayak oyunu, arkadan vurma, kuyu kazma taktikleri bırakılmaz. Nitekim Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak için yanıp tutuşurken parti içi hizipler, arkasından koltuğunu kapmak için çarpışıyor. Son olarak Kılıçdaroğlu'na CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI gazı veren Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı hizbinin, Ramazan Bayramı'nda Rize ve Artvin'e çıkarma yapacak Ekrem İmamoğlu'nun havasını söndürmek için CHP teşkilatını kullandıkları gözleniyor.

SONUÇ

CHP içinde şu anda ipleri elinde tutan 10 Aralıkçı hizip, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gaz verirken yerine Oğuz Kaan Salıcı'yı oturtma manevralarını hızlandırdılar. CHP içindeki IMF'ciler Faik Öztrak, Selin Sayek Böke, 10 Aralıkçılar Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak, İbrahim Kaboğlu, Canan Kaftancıoğlu, Engin Altaycılar, Özgür Özelciler birbirini yerken, Manzurcular ve İmamoğlucular da köşe başlarında dolaşıyorlar. CHP içindeki ayak oyunlarına, manevralara kulislerde "CHP'DE 14'ÜNCÜ KAT SAVAŞLARI" deniyor.