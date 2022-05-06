İmamoğlu’ndan Rize tokadı

'KAZANAMAZSIN' MESAJI VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden İmamoğlu'na ve onun CHP içindeki adamlarına çok sert "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" diyerek rest çekti. İmamoğlu gezisinden vazgeçmedi, başta Hürriyet Gazatesi'nin uzun yıllar genel yayın müdürlüğünü yapan ve Derin Almanya ile çok yakın ilişkileri olan Ertuğrul Özkök ve kalabalık bir gazeteci grubu ile Karadeniz'e gitti. Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki ekip de çıldırdı. Başta Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere CHP, geziyi sabote etmek için çok uğraştı. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğunu fiilen açıkladı, Kılıçdaroğlu'na 'aday olma kazanamazsın' mesajı verdi. İmamoğlu'nun fondaş medyası hemen parlatma operasyonları çekti. KILIÇDAROĞU-İMAMOĞLU TESTİSİ ARTIK ÇATLADI. Bundan sonra CHP'li Cumhurbaşkanı adayı belirleme mesaisi, Rize öncesi ve sonrası olarak değerlendirilecek. CHP Genel Başkanlığı kavgası da şiddetlenecek. Ertuğrul Özkök, Ekrem İmamoğlu'nun antrenörü olarak Rize'de göreve başlamış durumda. İlginç benzetmeler yaparak yazdığı Rize gezi notları, Ekrem İmamoğlu'nu sahaya süren Batı planlarının bir parçası olarak dikkati çekti. İmamoğlu'nun aday olursa izleyeceği seçim stratejisinin ana hatları da belli oldu. Konuşmasında Erdoğan'la kavgacı bir üslupla konuşmayacakmış. Erdoğan'ın oy deposunda heyecanı yaratmış. Görev yaptığı dönemde darbelerin, darbe teşebbüslerinin, sivil ve askeri oligarkların operasyonlarının sözcülüğünü yapmakla tanınmış Ertuğrul Özkök, İmamoğlu'nun antrenörü olarak ilk gezide taktikleri veriyor.

BİRLİKTE KOLLARI SIVAMIŞLAR

Başkan Erdoğan'ı devirme operasyonunda ABD-Avrupa-Ekrem İmamoğlu-Ertuğrul Özkök kollarını sıvamış. CHP kulislerinde ilginç öyküler anlatılıyor. Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Genel Başkanlık koltuğuna soyunduğu belirtiliyor. Özel'i Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna soyunduran bir grup milletvekili de yanında olmuştu. Kılıçdaroğlu, 'sağ partililere destek veriyor' eleştirilerini duyunca çok kızarak "Düşüncelerimi beğenmiyorsanız istifa edin' demiş. Bazı istifalar olacakmış ancak zorlukla durdurulmuşlar.

'ALTILI MASADAN BEKLİYOR'

Ertuğrul Özkök diyor ki; "Fasulyecide kollarını sıvamadı. İmamoğlu bunu gezi sırasında yapsa "Adaylık yoluna çıktı" diyecekler. İmamoğlu bunun altılı masadan ilan edilmesini istiyor." Gezi boyunca altılı masaya güvence veriyormuş. O masayı sonuna kadar destekleyeceği sözünü veriyormuş. İmamoğlu o masayı sıkıştıracak ama masa onun adını açıklamadan önce gömleğinin kollarını sıvamayacak.

SONUÇ

CHP içinde göz gözü görmüyor. Hiziplerin koltuk savaşları şiddetlendi. Kılıçdaroğlu'nun aday yaptırılarak boşaltılacak koltuğuna başta 10 Aralıkçı etkılı Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak, Engin Altay ve Özgür Özel lobilerinin çalımları hız kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabus dolu günleri başlamış durumda.