ESKİ CHP'li Yılmaz Ateş, CHP lideri Kılıçdaoğlu'nun ABD ile dirsek temasına dikkat çekti. "ABD Kılıçdaroğlu'ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor" diyen Ateş, "Deniz Baykal ulusal çıkarlara sahip çıktığı için bu komplolar yaşandı. Hillary Clinton da kaset kumpasından önce Baykal'ın partideki gücünü sorarak muhalefeti araştırmış. Kılıçdaroğlu ile olan ilişkisini bile sormuş. ABD CHP'yi işgal etti. Şu anda Kemal Bey bile adayı bilmiyor. Kulağına fısıldayacaklar, adayını açıklayacak. Kılıçdaroğlu aday olmayacak. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden CHP yönetimi rahatsız. İmamoğlu'nun Genel Merkez'le diyaloğu yok" diye konuştu.

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