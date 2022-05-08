Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun biletini keser

Ekrem İmamoğlu daha yolun başında çuvallamış görünüyor. Artık CHP Genel Merkezi'yle ipleri tamamen kopardı. Yakın dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun; kendisini dinlemeyen, havalara giren, muhalefeti zayıflatan İmamoğlu'nu "Bir bölen" ilan ederek pestilinin çıkarılması yönünde karar alacak gibi görünüyor.

FENA ŞEKİLDE ÇUVALLADI

Kılıçdaroğlu'nun önünün kesilmesinden çok rahatsız olduğu, Muharrem İnce'yi nasıl yemişse aynı metotla İmamoğlu'nu da yiyerek Karadeniz gezisinin intikamını alacağı söyleniyor. Gezi sonrası iki önemli gelişme İmamoğlu'nun çuvalladığını gösteriyor. Birincisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosuna rağmen İmamoğlu'nun yaptığı geziye yanında götürdüğü gazeteciler daha çok tartışılıyor. İmamoğlu, konuştukça batıyor.

VIZ GELİR TIRIS GİDER ÇIKIŞI

Karadeniz turunda Ertuğrul Özkök ve Nagehan Alçı'nın dahil olduğu bir grup gazeteci ile verdiği pozlara CHP'li muhaliflerden çok sert tepkiler alan İmamoğlu'nun ihtirası, aklının önüne geçmiş görünüyor. Nitekim, kendini o kadar kaybetmış durumda ki, 'Bir fotoğraf üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar var ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullanması dikkat çekti. İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" ifadesine sosyal medyada tepki yağdı. Sanatçı Fazıl Say, konuyla ilgili "Onunla poz vermiş biri... 10 yıl önce yaşadığım Hayyam retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU KÖPÜRDÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Genel Başkanlığa hazırlanan, 10 Aralıkçı Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na çok sert bir vuruşta bulundu. Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na, Karadeniz gezisine davet edilen bazı gazetecilere gönderme yaparak "Kendine gazeteci diyen birileri yalanları üzerinden meşrulaştırıp söylemlere alet oluyorlardı. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Gezi'yi o şekilde hatırlatanları da unutmayacağız" dedi.

SONUÇ

CHP çok karışık. Zaten parti içinde hiç huzur olmadı. Başlar ayak, ayaklar baş oldu. Tam bir KAKAFONİ ORKESTRASI. CHP şirazesinden çıktı, rotasını şaşırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden ne yol ne köy ne de kasaba olur. Aziz milletimiz CHP'nin halini gördükçe, Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu net ve açık görüyor. Bu CHP, bu Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi idare ederse acaba ne oluruz? diye düşünüyor. Allah kimseyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun havuzuna düşürmesin.