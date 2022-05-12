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Haberler Politika Metin Gürcan’ın casusluk davasında tahliye itirazı

Metin Gürcan’ın casusluk davasında tahliye itirazı

12.5.2022

Metin Gürcan’ın casusluk davasında tahliye itirazı
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine dün devam edildi. Basın ve izleyicilere kapalı olan duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak sanık Gürcan'ın tahliyesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise, Gürcan'ın tahliye edilmesine itiraz etti. Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.
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