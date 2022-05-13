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Haberler Politika CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na hapis ve siyasi yasak getirildi

CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na hapis ve siyasi yasak getirildi

13.5.2022

CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na hapis ve siyasi yasak getirildi

YARGITAY 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

PROVOKASYONA BAŞLADILAR
'KAMU görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezaları onandı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onandı. Alınan kararın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hemen provokasyon için kolları sıvadı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu provokatif açıklamasının ardından CHP'nin parti teşkilatlarından da peş peşe çağrılar geldi. CHP İstanbul il örgütü, partinin il binası önünde toplanarak Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu karşıladı.

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