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Haberler Politika HDP'deki meçhul kişi PKK’lının akrabası çıktı

HDP'deki meçhul kişi PKK’lının akrabası çıktı

13.5.2022

HDP’deki meçhul kişi PKK’lının akrabası çıktı
HDP İstanbul il binasına 1 Mayıs'ta kimliği belirsiz ve izinsiz olarak giren şahısların olduğu ve suikast planlandığı şeklindeki iddialar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin kimliğini ortaya çıkardı. Meçhul kişinin, yakın akrabaları arasında PKK üyesi olan A.Ş. adlı bir silah kaçakçısı olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarını tek tek inceleyen emniyet, görüntülerde yer alan kişinin A.Ş. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şüphelinin 1 Mayıs kutlamalarını izlemek üzere Beyoğlu'nda bulunduğu ileri sürüldü.
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