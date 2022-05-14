CHP Borsası’nda İmamoğlu düşüyor

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir BORSA var. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş hisseleri devamlı yer değiştiriyor. CHP BORSASINDA KILIÇDAROĞLU HİSSELERI HİÇBİR ZAMAN diğer iki hisseyi geçemedi. Son olarak Mansur Yavaş hisseleri yükselirken, Ekrem İmamoğlu hisseleri ikinci sırada bulunuyordu. Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak hisselerini ilk sıraya getirmek istedi ama başarılı olamadı.

ARDAHAN KRİZİ GELİYOR

Bir yanına Ertuğrul Özkök'ü, diğer yanına da Nagehan Alçı'yı alıp basına servis eden Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sırasında çektirdiği fotoğraf CHP mahallesinde infial yarattı. Karadeniz skandalından sonra İmamoğlu hisseleri CHP BORSASINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ GÖSTERDİ.

HALEN İMAMOĞLU HİSSELERİ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR. Karadeniz skandalından sonra Ekrem İmamoğlu'nun Twitter takipçilerinin sayısının da düştüğü gözlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki skandal, ARDAHAN GEZİSİ ile devam edeceğe benziyor.

Ardahan gezisine hazırlanan İmamoğlu'nun, "Yarın başka bir isimi davet edeceğim. Yurt içinde yapacağım bir geziye Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. Ben bu çabayı gösteririm. Hiç bundan geri de durmam. Beni kimse geri döndüremez. Evet ben muhalifleri istiyorum talimatını verdim. Arkadaşlarım da onları sırasıyla yerine getirecekler" demesi, danışmanı Murat Ongun'un da, "Bu bizim ilk seyahatimiz değil. Bundan sonra Ardahan'a da gideceğiz. Ayrıca bu geziye Hande Fırat'ı da davet etmiştim. Özel sebeplerle gelemeyecek" açıklamasını yapmasının CHP Genel Merkezi'nde sert tartışmalara yol açtığı duyuluyor. Kılıçdaroğlu ve polit bürosunun hop oturup hop kalktıkları, İmamoğlu'nun Ardahan gezisinin iptal edilmesi için baskı yapacakları öğrenildi.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si SKANDALLAR PARTİSİ haline geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde Kılıçdaroğlu'na meydan okumasının dalgaları devam ederken, bu sefer Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yaşanan skandal gündeme düştü. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin her yerinden beceriksizlik akıyor... Muhittin Böcek, televizyon kanallarına verdiği reklamlarla Yörük Festivali'ne Kılıçdaroğlu'nun katılacağını ve burada konuşacağını açıklamıştı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivale Kılıçdaroğlu çok kızarak katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun beğenmediği işadamları ile ortak festival düzenlenmesine kızdığı, Antalya'da olmasına rağmen festivali prostesto edip gitmediği anlaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun, iş insanı Fettah Tamince'nin de bu festivalin sponsorları arasında olmasından rahatsız olduğu öğrenilirken, ALTILI MASA'NIN YOLDAŞLARI Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu festivale katıldı.

BÖCEK İSTİFA EDECEKTİ

Daha önce de Muhittin Böcek Kovid-19 nedeniyle ölüm döşeğindeyken, CHP polit bürosu onun yerine belediye başkanvekili seçmek için harekete geçmişti. Böcek hastalığı atlatınca Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına çok kızmıştı. Partiden istifa etmek üzereyken zorlukla göreve devam ettirilmişti.

SONUÇ

EKREM İmamoğlu, dizginlenemez ihtirasını açık ediyor. Peki neye güveniyor? Şuna emin olun ki, ABD VE AVRUPA'nın Ekrem İmamoğlu'nu gelecekteki cumhurbaşkanı olarak görmek isteyişlerine güveniyor. İngiltere Büyükelçisi ile İstanbul'u kar bastığı zaman balık ziyafeti çekmesi, ABD Büyükelçisinin itimatnamesini sunar sunmaz Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gitmesi siyaset kulislerinde halen en çok konuşulan konular içinde bulunuyor. İmamoğlu, gözünü ABD ve AVRUPA'dan ayırmamanın ve yabancı elçilerin yolunu gözlemenin adaylığı için yeterli olacağını hesaplıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tokat yiyince herhalde siyaseti iyi öğrenmiş. İlk seçimde aziz milletin de tokadını yiyerek "HANYA'YI KONYA'YI" öğrenme şansı bulacak.