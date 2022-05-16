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Haberler Politika Filistinli gazeteci Akile için kilisede gösteri

Filistinli gazeteci Akile için kilisede gösteri

16.5.2022

Filistinli gazeteci Akile için kilisede gösteri

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile için Gazze Şeridi'ndeki kilisede eylem yapıldı. Hristiyan olan Ebu Akile için Filistinli Gazeteciler Sendikası ile Gazze'deki Arap Ortodoks Kilisesi Temsilciler Konseyi'nin çağrısıyla Saint Porphyrius Kilisesi'nde yapılan eyleme Müslüman ve Hristiyan göstericiler katıldı. Eylemciler, Filistinli gazetecilerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

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