Siyahileri hedef aldığı saldırıyı canlı yayınlamış

ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti. Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi. Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti. Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medyadan canlı yayınladığı ortaya çıktı.