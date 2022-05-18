Hamza Dağ’dan “Yeşil düşmanı CHP” paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil düşmanı olduğunu ifade etti. Dağ, özellikle sahil bandında bulunan CHP'li belediyelerin doğa konusunda skandallarının çok fazla olduğunu belirtti.

Dağ, "Yeşil Düşmanı CHP" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı bazı görsellerle, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 26 Ekim 2018 tarihinde Menemen'de yaptığı yol çalışmaları esnasında 40'tan fazla zeytin ağacını söktürdüğünü söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 26 Mart'ta da Kültürpark'ta bulunan 100 ağacı hastalandıkları gerekçesiyle kestiğini belirten Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: En çok "doğa", "yeşil" diyenler, aslında en çok doğa ve yeşil düşmanlığı yapanlardır. Özellikle sahil belediyeleri #YeşilDüşmanıCHP'nin skandallarından geçilmez hâle geldi. Peki villalarını doğanın göbeğine konduran malum "çevre"lerden bunlara dair tek kelime duydunuz mu?