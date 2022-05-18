“İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya alınması savaşı uzatır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Ülke gündemini değerlendiren Bahçeli, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla ilgili süreçlerin başlamasını yorumladı. Bu konunun savaşın etkisinin küreselleşmesine yol açabileceğini dile getiren Bahçeli, "Rusya'nın itirazlarından birisi NATO'nun doğuya genişleme stratejisidir. MHP, NATO'nun genişleme ve doğuya açılma stratejisini oldukça mahsurlu değerlendirmektedir. Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınması savaşın uzaması ve daha geniş coğrafyaya yayılması demektir. Finlandiya ve İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı bilinmektedir. Kimse bize hikaye anlatmasın, Viking mantığı vandal mantığıdır. Yüce kitabımız Kur'an'ı yakanların bize laf yetiştirmeye ne yüzleri olacak ne de yürekleri yetecektir" diye konuştu.

ABD'YE YAPTIRIM TEPKİSİ

MHP lideri, konuşmasında Suriye'de PKK kontrolündeki yerlere yatırım muafiyeti getiren ABD'yi de eleştirdi. "F-16 savaş uçakları konusunda somut bir gelişme yok, üstelik ABD PKK/YPG'ye inatla destek vermeyi sürdürmektedir" diyen Bahçeli, "Biden yönetimi geçtiğimiz hafta ABD'nin PKK/ YPG'ye Suriye'de işgal ettiği bölgelere yatırım yapmalarının önünü açmıştır. Bu şu demektir; ABD, yani müttefikimiz Türkiye'ye yaptırım uygularken terör örgütlerini bundan muaf tutmuştur. Bu kifayetsizlik meşru mudur?" ifadelerini kullandı.

"KAFTANCIOGLU'NA SİYASET YOLU KAPALI"

DEVLET Bahçeli, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili alınan hapis ve siyasi yasak kararını da değerlendirdi. CHP'nin karar açıklanır açıklanmaz şov sahnesine çıktığını ifade eden Bahçeli, "CHP İstanbul İl Başkanı suç işlemiştir. Cumhurbaşkanımıza ağzımıza almadığımız şekilde hakaret etmiştir. Kılıçdaroğlu bu ihanete sen de ortak sayılırsın. CHP'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Bu kapsamda kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır" dedi.