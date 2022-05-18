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Haberler Politika Kaya’dan Yücel'e: Ben mi laf ebesiyim o mu körebe!

Kaya’dan Yücel'e: Ben mi laf ebesiyim o mu körebe!

18.5.2022

Kaya’dan Yücel’e: Ben mi laf ebesiyim o mu körebe!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sözlerine tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e fotoğrafla cevap verdi. Kaya, 16 Mayıs'ta medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in duyurduğu yol yatırımlarını eleştirmişti.

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Bunun üzerine tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Kaya'yı 'laf ebeliği yapmakla' suçlamıştı. Yücel'e yanıt veren Kaya ise yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "CHP'li Soyer, '3,7 Milyar TL harcayıp yolları yeniledik' deyince, 'İzmirlilerin aklıyla alay etme, yollar aydaki kraterler gibi, her yer çukur' dedik. Deniz Yücel bana, laf ebeliği yapma demiş. Ben mi laf ebesiyim, o mu KÖREBE? İlk foto benden, evimin önü! Sizde durum nasıl?"

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