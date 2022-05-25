MHP'nin Meclis Grup Toplantısı, partinin lideri Devlet Bahçeli başkanlığında yapıldı. Bahçeli'nin gündeminde terör örgütleriyle bağlantısı olan ülkeler vardı. ABD Başkanı Biden'ın İsveç ve Finlandiya'ya yaptığı 'tam destek' açıklamasını hatırlatan Bahçeli, "Çünkü ABD ve İsveç arasında savunma, istihbarat ve askeri alanlarla köklü işbirliği süreci uzun bir süredir devrededir. Laf kalabalığı vardır ama sonuç yoktur. Asıl gündem Türkiye'nin endişesini görüşmek değil kalıcı olarak gidermektir. İsveç, PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izini nasıl yok sayacağız? Hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz? İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir. Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan sabıkalı ülkelerle bir ve beraber olmamız akıl harcı mıdır? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine engel çıkınca Türkiye'nin risk birimi 14 yılın üzerine çıkmıştır. Türkiye'nin sessiz kalması mı amaçlanmaktadır? Bu edepsizliği, bu tavrı görmezden mi gelelim?" diye konuştu.

"NATO İLE VAR OLMADIK"

"Onlar bizi yok saysa da biz daha çok var olacağız" diyen Devlet Bahçeli, "Onlar karşımızda toplansalar da hepsinin bileğini Cumhur İttifakı olarak bükeceğiz. NATO içinde PKK/ YPG terör örgütünün arkasında duran ülkelerin varlığı hepimizin malumudur. Türkiye seçeneksiz değildir, NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN KONUŞMAYA YÜZÜ BİLE YOKTUR"

MUHALEFETİN eleştirilerine de cevap veren Devlet Bahçeli, "Türk milleti sahte demokratlara aldanmayacak, aldırmayacaktır. Mazisinde karneyle ekmek verilen hüzün dolu yılların olduğu CHP'nin ve başındaki zatın konuşmaya yüzü bile yoktur" diye konuştu. "Gaz yağı yokken haşhaş yağı kullanılan yıllar aklımızdan çıkmamıştır" diyen Bahçeli, "Biz tarihten dersimizi aldık. Sabırla, sebatla, metanetle, dayanışmayla, bir ve beraberce zorlukları aşacağız. Kavga ve kutuplaşmadan beslenen firavunları Allah'ın izniyle mahcup edeceğiz" açıklamasını yaptı.

'FİYAT ETİKETLERİNİ KİM KABARTIYORSA SUÇLUDUR'

TÜRKİYE'DEKİ ekonomik gelişmelere de değinen Bahçeli, piyasada son dönemde yaşanan kira ve konut fiyatlarına da değindi. Bahçeli, "Kiralardaki haksız, hukuksuz artışların sorarım sizlere gerçek sebebi nedir? Asıl gayesi nedir? Vatandaşlarımızı mağdur haline getiren, zincir marketlerde peynirden yumurtaya, etten süte kadar fiyat etiketlerinin kabarmasına yol açan kimler varsa suçludur, sahnelenen kirli oyunun parçasıdır. Kiralardaki yükselişe sessiz kalamayız, konut fiyatlarındaki yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz" dedi.