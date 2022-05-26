Başkan Erdoğan’dan kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Böyle bir kepazeliğe asla izin veremeyiz

Son dakika... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini hedef gösterdiğini söyleyen Erdoğan, çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlunun skandal sözleri için, "Açıkça ilan ediyorum. Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda kamu görevlilerin hakkını, hukukunu korumak görevimizdir. Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, milleti hizmetlerden mahkum etmendir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Artık tüm dikkatimizi büyük Türkiye hedefine yöneltebileceğimiz kritik bir döneme girdik.

Geçtiğimiz 20 yılda kamu hizmetlerinin kalitesi konusunda çok önemli mesafe kat ettik. Asırlık ihmalleri bu kadar kısa sürede telafi etmek elbette kolay olmadı.

"KILIÇDAROĞLU KAMU GÖREVLİLERİNİ TEHDİT EDİYOR"

Kurumlarımızın altyapısının geliştirilmesinden elektronik devlet uygulamalarına kadar pek çok reformu hayata geçirdik. Eksikleri bu kadar kısa sürede telafi etmek kolay olmadı.

Kamu personeli olmak belirli kurallara, sınavlara bağlı olarak yürütülmektedir. Her bir kamu görevlisi kendisine verilen görevi yerine getirmek için çalışmaktadır.

Bunun dışına çıkıp meşru yollara girenler hukuk eliyle tasfiye edilmektedir. Terör örgütleriyle iltisakı nedeniyle ihraç edilen çok sayıda personel oldu.

Son dönemde giderek sıklaşan bir şekilde ana muhalefet partisinin başındaki zatın bürokratları hedef aldığını, tehdit etmeye başladığını görmeye başladık. Kamu görevlileri elbette eleştirilebilir.

"YAPILAN İŞLERİ BİZ DE ELEŞTİRDİK, HUKUK YOLUNA BAŞVURDUK AMA ORTAYA ÇIKAN İŞLEME RİAYET ETTİK"

Evet yapılan iş ve işlemleri eleştirdik, hukuk yoluna başvurduk. Ama ortaya çıkan iş ve işleme de riayet ettik. Demokratik hukuk devletinde olması gereken budur. Eleştirerek demokratik hakkımızı kullandık, iş ve işleyişle hukuka saygımızı gösterdik.

"BÖYLE BİR YÖNTEM OLABİLİR Mİ?"

Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı dil demokratik hukuk devletine uygun değildir. Kendisine oy vermediği için çiftçiye, esnafa hakaret ettiği gibi bürokratları tehdit etmektedir. Verdiği karar için hakimi, operasyon için askeri, imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Devletin teamüllerinde böyle bir yöntem olabilir mi?

"BÖYLE BİR AHLAKSIZLIK VE KEPAZELİĞE ASLA İZİN VERMEYİZ"

Kamu görevlilerinin etik meselesini konuştuğumuz şu platformda kamu görevlilerin hakkını, hukukunu korumak görevimizdir. Kamu görevlilerimize hukuk sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de, milletin de düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, milleti hizmetlerden mahkum etmendir. Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa izin veremeyiz.

"TÜM KAMU GÖREVLİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

Kamu görevlilerimizin vazifelerini yürütürken tek bakacakları yer anayasa ve yasalardır. Hariçten gazel okuyanların naralarıyla kamu görevlisi işini yapmaz. Biz de mesai arkadaşı olarak gördüğümüz kamu görevlilerinin yanındayız. Tüm kamu görevlilerimiz müsterih olsun.