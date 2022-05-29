CHP’li vekiller isyan etti: Kemal Bey konuşuyor tazminatı biz ödüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli açıklamalarındaki ifadeleri nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan tazminat davaları, isminin açıklanmasını istemeyen bazı CHP'li milletvekilleri tarafından eleştiriliyor. Kaybedilen tazminat davalarında tazminatın, vekiller arasında kurulan bir fondan karşılandığını söyleyen vekiller, Kılıçdaroğlu'nun artık susması gerektiğini söyledi. Vekiller, "Artık yeter. Ya sussun ya da tazminatı kendisi ödesin. Kemal Bey konuşuyor, biz ödüyoruz. Bu işin de suyu çıktı. O konuşuyorsa artık kendisi ödesin" diye konuştu.

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