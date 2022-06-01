Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Ülkemizin önünü açan, ufkunu aydınlatan yasama çalışmalarına verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Samimi çalışmalarınızı takdirle takip ediyorum. TBMM ne kadar verimli ve etkin çalışırsa ülkemiz hedeflerine o derece hızlı yaklaşır.

TUSAŞ tesisini hizmete açtık, Konya-Karaman YHT'yi hizmete sunduk, organize sanayi bölgeleri eğitim merkezlerini hizmete açtık, Söke'de en büyük kağıt fabrikasını açtık, Giresun'da afet konutlarını teslim ettik, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk, Tokat Havaalanı'nı açtık, Faselis Tüneli'ni açtık, İdlib'de ve diğer bölgelerde 100 bin briket evden tamamlananlarını açtık, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış töreninin gururunu paylaştık.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin bağımsızlık gününü teknoloji şöleniyle taçlandırmış olduk. Son olarak İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümünün coşkusunu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi müjdesini 569 bin kişinin katılımıyla milletimizle paylaştık.

İSTANBUL'A TALAN GÖZÜYLE BAKANLAR CUMHURİYET'İ ANLAYAMAZLAR

İstanbul'a sahip çıkılacak bir emanet yerine talan edilecek bir nimet olarak bakanlar, sadece Osmanlı'yı, fethin sırrını değil, cumhuriyeti de bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar. Asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı 54 yıl sonra asli hüviyetine kavuşturduk.

"BUNLAR GAYRİ MEDENİ"

Ana muhalefet 'Bunlar kaçkın' diyor. Bunları buraya alamayız diyor. Bunları geldikleri yere göndereceğiz diyor. Bunlar medeni değil bunlar gayri medeni. Medeniyetitimizin başkenti İstanbul'a ne yapsak hangi eseri kazandırsak borcumuzu ödeyemeyiz.

"ATATÜRK HAVALİMANI ŞEHRİN NEFES BORUSU OLACAK"

Atatürk Havalimanı şehrin nefes borusu olarak insanımıza hizmet verecek. İstanbul Havalimanı her geçen yıl artan yolcu sayısı ve prestiji ile ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor.

Dün yeni bir haber daha geldi. Almanya'da yaşlı ama artık 'bunun için ölüm baki' dediği bir hasta var. Bakanımız yakından takip ediyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Biz Batı'nın veya batılının yaptığı gibi ölşümüz gözleyenlerden değiliz. Kalkıp bir hasta için bu entübedir, her an gidebilir diye ağıtlar yakmayız. Rabbimin verdiği emnaeti en güğzel şekilde kullanmaya mecburuz.

"YALAN VE İFTİRA İLE SALDIRANLARA EN GÜZEL CEVABI VERDİK"

İstanbul Atatürk Havalimanı'nı eski fonksiyonu ile devam ettirmeye çalışmak İstanbullulara büyük haksızlık olacaktır. Pekçok sebeple İstanbul'un daha uygun yerde yeni bir havalimanına ihtiyacı vardı. Biz bu eseri, hazineye hiçbir yük getirmeden girdi sağlayarak ülkemize kazandırdık. Bu havalimanımızı şu anda daha geliştiriyoruz. Gelen giden yolcularla ilgili otel konusunda gerekli desteği yüklenici firmaya vereceğiz.

Bunun yanında pistler noktasındaki eksikliği de giderecekleri. Böylece İGA belki de dünyada bir numara olacak. Atatürk Havalimanı'nı kullanılömaya devam eden kısımlarının dışında kalan 5 milyon metrekare alanı millet bahçesi yaparak milletimizin hizmetine açacağız. Vatandaşımzın her türlü ihtiyacını karşılayacak altyapı kuruyoruz. Günde 1 milyon insanın yararlanabileceği bir eser ortaya çıkarıyoruz.

Yalan ve iftira ile bize saldıranlara en güzel cevabı pazar günü verdik. Dünyanın hiçbri yerinde böyle bir projeye karşı çıkacak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Ülkemizde bşirileri böyle bir hizmeti ile siyasi husumet aracı haline getirebilecek kadar akıllarını kaybetmişlerdir. İşi çevrenin korunmasını savunmak olan, projeler üretmek olan birçok kurum var.