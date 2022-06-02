İYİ Partili Çıray’dan itiraf: Millet İttifakı’na yerel yönetimler dahil değil

İYİ Parti İzmir Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, İzmir'deki koku sorununa yönelik İzmirlilerden kendisine çok sayıda mesaj geldiğini söyleyerek, "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor.

"İTTİFAKLA ALAKASI YOK"

İzmirliler bana yüzlerce mesaj yazarak 'Siz İzmir Milletvekili olarak bu kadar bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz' dediler. Bunun üzerine sorunu önce kapalı ortamlarda, şimdi de burada dile getirdim. İlgili kurum gereğini yapacaktır" dedi.

Çıray yaptığı açıklamaya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de etiketledi. Millet İttifakı milletvekili Çıray'ın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de eleştirmesi kentte gündem yaratırken, parti kulislerinde de şaşkınlığa neden oldu. Konuya ilişkin konuşan Çıray, "İttifak konuları arasında belediye yok zaten, benim söyleyeceğim bu kadar. Ben İzmir Milletvekiliyim, hem İzmirlilerin sesini duyurmak, sorunlarına çare aramak, hem de İzmir'de yaşayan bir vatandaş olarak bu şikayetimi dile getirmek istedim. Konunun ittifakla hiçbir alakası yok" ifadelerini kullandı.