Hainden siyasetçi olmaz

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 17'nci Dönem Sertifika Töreni'nde konuşan Bahçeli, CHP, HDP ve terörle arasına mesafe koymayanlara sert mesajlar verdi. Hainden siyasetçi olamayacağını söyleyen Bahçeli, "Teröriste destek veren, terörün izinden giden, askerimize, polisimize, masum insanlarımıza saldıran ve kurşun atanlarla can ciğer kuzu sarması olan eniği cücüğü kim varsa siyasetin değil, bizatihi adaletin ve hukukun konusudur" diye konuştu.

"YALAN, RİYA VE NİFAK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarına değinen Bahçeli, "Bir teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi insanlık değerleriyle, hukuk ilkeleriyle nasıl tevil, nasıl tarif edilecektir? Türkiye'de; yalan, riya ve nifakı siyaset üslubu haline getirenlerin amacı önce hisarımızda gedik açmak, sonra küresel efendileri namına kaleyi içten teslim almaktır. Tehdit ve tehlike bu kadar yakındır. Bazı siyasetçilerin beyni kendi kendini çoktan öğütmüş, bunun yanı sıra vicdan ölümleri de maalesef gerçekleşmiştir" dedi.

"ŞUURSUZ BİR SİYASET"

TÜRKİYE'NİN siyaset ve demokrasi hayatının en ciddi sorunlarından birisinin muhalefetin şahsiyet ve basiret yoksunluğu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Şahsiyet yoksa şuur da yoktur. Şuursuz bir siyaset çamurluktur, çirkinliktir ve çürümüşlüktür, kendi kendini yiyip bitiren organizma neyse tek kelimeyle odur ve aynısıdır. Basiret yoksunu bir siyaset zihniyeti pek çok badire ve belaya çanak tutacak ve ortam açacaktır. Dikkat edilmesi gereken mühim tehlike de budur" ifadelerini kullandı.