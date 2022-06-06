CHP’li Beko’dan HDP itirafı geldi

CHP ve 6'lı masadaki diğer muhalefet partileri HDP ile ittifaklarını gizlemeye çalışırken CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. HDP'nin yok sayılamayacağını belirten Beko, adaylık için HDP'nin de görüşünün alınması gerektiğini belirtti. Beko, "Şimdi masada 6 partinin olduğunu unutmamak lazım. Ancak HDP'nin de yüzde 10'un üzerine oyu olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Onun da Büyükşehir Başkanlarının bile seçimini etkileyecek gücü var. Elbette yapılacak seçimlerde mutlaka ama mutlaka HDP'nin de görüşü alınmalı. Masada yok ama mutlaka görüşü alınmalı. Yok sayamazsınız" diye konuştu.

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