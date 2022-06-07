MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"CUMHURİ İTTİFAKI'NIN GELECEK HEDEFLERİNİ AKTARIYORUZ."

"Başarısız, kötü niyetli çirkef siyasi zihniyetlerin maskesini indirmek için mücadele ediyoruz. Bunun yanında Cumhur İttifakı'nın gelecek hedeflerini aktarıyoruz.

MHP olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyoruz.

Sorunlara başka ülkelerin başkentlerinden bakan, zillete düşmüş siyasilerin maskelerini düşürmek için uğraşıyoruz.

ANKET ŞİRKETLERİNE SERT TEPKİ

Kısır gündemlere sıkışmıyoruz. Algı operasyonlarına bakmıyoruz. Siyasetimizi küçük düşürmeye çalışanlara, itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki; biz daha çok var olmaya çalışacağız. Sizler bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde altımızda ezilmekten kurtulmayacaksınız.

Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Biz anketlere değil, yurdumun tertemiz insanlarına bakıyoruz. Siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti gününü gösterecektir.

Biz yürüyoruz, yürüyüşümüz hainleri korkutuyor. Cumhur Başkanını seçecektir. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır.

6'LI MASAYA TEPKİ: ZİLLETİN MAYALANDIĞI MASA...

İl il dolaştık, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Nerede bir vatandaşımız varsa onunla görüşüyor, dertlerini dinliyor, 2023 için anlaşıyoruz.

6'lı masaya Türk milletinin itimatı asla yoktur. Bu masa hezimetin masası, zilletin mayalandığı masadır.