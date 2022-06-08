MHP'nin Meclis'teki haftalık olağan grup toplantısı, parti lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yapıldı. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada ülke gündemini değerlendirirken, ana muhalefet partisi CHP'lin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da adaylık konusunda tepki gösterdi.

'3 MAYMUNU OYNUYOR'

Türkiye terörle mücadeleyi sürdürürken CHP Genel Başkanı'nın gündeminin bambaşka olduğunu dile getiren Bahçeli, "Devamlı 3 maymunu oynamakla meşguldür. Türkiye Kılıçdaroğlu'nun kimlerin dümen suyunda çırpındığını merak etmekte, bir cevap beklemektedir. Diğer zillet partilerinin nerede hizalandıkları muammadır. CHP kayıptır, diğer marjinal zillet partileri kenara çekilmişlerdir. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır. Gerçekte milli güvenlik sorunu olan zillet ittifakının seçim güvenliğiyle ilgili çağrıda bulunması tam bir pişkinlik ve çelişkidir. Bu devletin hakimi varken, savcısı varken, polisi varken, zillet ittifakı sandık güvenliğini hangi vasıtalarla sağlamayı düşünmektedir. Dağdan indirecekleri teröristleri sandık başına mı dikecekler? Kılıçdaroğlu mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla: Aday mısın değil misin? Neyi bekliyorsun? Er meydanına çıkacak cesaretin var mı?" ifadelerini kullandı.

'ALAYI BİRDEN GELSİN'

MHP'nin oy oranını düşük gösteren anket şirketlerini de eleştiren MHP lideri, "Sizler bizi yok sayacaksanız, Allah'ın izniyle bir daha çok ağırlığımızı koyacağız. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar, hangi talimatı almışlarsa durmasınlar tatbik etsinler. Alayı birden üzerimize gelsinler. Güdümlü anket şirketlerinin hepsi ayağımızın altında paspastır. Ankette doğmadık ki anketle ölelim. Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti gününü gösterecek. Cumhur başkanını seçecek o da Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Bizim durmamız demek Türklüğün susması demek. Ne duracağız ne de yılacağız. MHP'ye kefen biçenler günü geldiğinde o kefeni kendi giyecek" diye konuştu.

'ENFLASYON CANAVARINA YENİK DÜŞMEYECEĞİZ'

DEVLET Bahçeli, konuşmasında ekonomiye de değindi. "Hiçbir vatandaşımız enflasyon canavarına yenik düşmeyecek" diyen Bahçeli, "Hükümet dikkatli ve dengeli mücadelenin içindendir. Ekonomik bağımsızlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın alın terine musallat olanlara seyirci kalınmayacaktır. Biz kriz severleri güldürmeyeceğiz, kaos bekçilerini keyiflendirmeyeceğiz, ekmeğimize göz koyanları affetmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

'FİTNENİN KÖKÜ KAZINACAK'

TERÖRLE mücadelenin süreceği mesajını veren Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca çatısı örünmek istenen terör devleti engellenmiş, ihanetin çıkış noktaları kapatılmıştır. Fitnenin başı gövdesinden koparılacak, kökü de kazınacaktır. Terörle mücadele bir millet kararıdır, karşı çıkanlar teröristlerin safındadır" dedi.