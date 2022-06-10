HDP’li Semra Güzel’in vekilliği devamsızlık nedeniyle düşebilir

PKK üyesi ile fotoğrafları ortaya çıkan ve Mart ayı başında dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmaması nedeniyle vekilliğinin düşürülmesinin yolu açıldı. 31 Mayıs'tan bu yana yoklamayla açılan birleşimlere katılmayan Güzel'in bu durumunun TBMM Başkanlık Divanı'nca tespitinin ardından vekilliğinin düşürülmesi süreci başlatılacak. Meclis'te devamsızlık nedeniyle en son 26. dönemin başında Leyla Zana'nın vekilliği düşürülmüştü.

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