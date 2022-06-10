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Haberler Politika HDP’li Semra Güzel’in vekilliği devamsızlık nedeniyle düşebilir

HDP’li Semra Güzel’in vekilliği devamsızlık nedeniyle düşebilir

10.6.2022

HDP’li Semra Güzel’in vekilliği devamsızlık nedeniyle düşebilir
PKK üyesi ile fotoğrafları ortaya çıkan ve Mart ayı başında dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmaması nedeniyle vekilliğinin düşürülmesinin yolu açıldı. 31 Mayıs'tan bu yana yoklamayla açılan birleşimlere katılmayan Güzel'in bu durumunun TBMM Başkanlık Divanı'nca tespitinin ardından vekilliğinin düşürülmesi süreci başlatılacak. Meclis'te devamsızlık nedeniyle en son 26. dönemin başında Leyla Zana'nın vekilliği düşürülmüştü.
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