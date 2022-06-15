CHP’de Şahin ihraç edildi Özcan disipline sevk edildi

CHP'DE Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı çıktı.

Gerekçe olarak Özcan'ın belediye meclisinde el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri ve bundan dolayı yapılan protestoya karşılık verme şekli gösterildi.

Bilecik'teki rüşvet soruşturmasında görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin ise partiden ihraç edildi. Öte yandan Çanakkale'de rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz de İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. ■ SUAT SALGIN