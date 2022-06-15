Polise el kaldıranın TBMM’de yeri olamaz

Bahçeli, "Böylesi bir küstahlığa hangi ülke ruhsat verir? İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran, diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya çalışırken polisle tartışan milletvekillerinin TBMM 'de yeri olamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalıdır. Kılıçdaroğlu bu sessizliğini neye yoralım. Polise yumruk atanın yanında mısın karşısında mısın? Kadıköy'de polise yumruk atan çürümüşün arkasında duran bellidir ve bugünkü CHP yönetimidir. Zillet ittifakının üyesi Serok Ahmet'in Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayında yaptığı konuşma, bu çalıştaya PKK ve FETÖ'cülerin katılımı bölücü bir provokasyondur" diye konuştu.

ATİNA İLE ADALAR SORUNU

BAHÇELİ konuşmasında Ege'deki gerilime de değindi. Yunanistan'ın haksızlığı ve hukuksuzluğu yol haritası yaptığını dile getiren Erdoğan, "Yunanistan'a diyorum ki; aklını başına almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağı. Ege'de gerginliği tırmandıran Yunanistan, ağır sonuçların altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Kimse gücümüzü denemeye kalkışmasın. İstanbul'daki köprüleri bombalamayı hayal edenler, Atina'nın başlarına yıkılmasını, Ege sularının ne kadar derin olduğunu göreceklerdir" dedi.

'BU DAVRANIŞIN BEDELİ AĞIR OLUR'

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu da HDP'lilerin polise saldırısıyla ilgili konuştu. Polise karşı girişilen bu davranışın bedelinin ağır olacağını söyleyen Soylu, "Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri çiğliklerini, yozluklarını, aşağılıklarını bu millete yansıtmayı, biz temizlemeden terörle mücadele sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, bunlar yüz karasıdır" dedi.