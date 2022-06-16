Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD Başkanı Turan’a sert tepki: Daha kalfa olamadın haddini bil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi. NATO konusunda İsveç ve Finlandiya'nın net adım atmaması halinde duruşlarını değiştirmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a da tepki gösterdi. Erdoğan, "Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi; dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın, kalfa bile olamadın. Dün bir, bugün iki. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Biz İsveç, Finlandiya'ya neden tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Almanya'da caddelerde terör örgütleri yürüyüşler yapıyor. Sizden önce gelen ağa babalarınız da aynı kafadaydılar, görüyorum siz de aynı kafadasınız. TÜSİAD bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Sizler aynı merkezden idare ediliyorsunuz; CHP. Oradan neyi sufle ediyorlarsa siz de aynı şekilde konuşuyorsunuz. Bu kapı yerli ve milli duruş sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır" diye konuştu.





'BUNLAR NE ZAVALLI YA!'

TÜSİAD Başkanı Turan'ın 'Büyüme her şey değildir' dediğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "İhracat olmazsa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bütün bunlar CHP ağzı. Sadece ithalat öyle mi? İthalat seni batırır. İhracatı bir kenara koyacak olursa bu ülke zaten yürümez. Diyorlar ki akademisyenlerin olması lazım. Be zavallı, bizim yanımızda akademisyenlerin olmadığını sana kim söylüyor? Çalışanlarımız içinde de vekillerimiz arasında da akademisyenlerimiz var. Bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, senin vereceğin isimlerle çalışırız. Bunlar ne zavallı ya" ifadelerini kullandı.

İZMİR TEŞKİLATINA ÖZEL TEŞEKKÜR BÜYÜKŞEHİR ALTYAPISINA ELEŞTİRİ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde geldiği İzmir'deki temaslarını değerlendirirken AK Parti İzmir teşkilatına da teşekkür etti. Erdoğan, "Sağ olsun İzmir teşkilatı da il danışma meclisi toplantısında coşkusuyla mesajlarımıza çok güzel destek oldular" dedi. Sel felaketinde İzmir'in, İstanbul'un ve Ankara'nın halinin bir kez daha görüldüğünü de aktaran Erdoğan, "Hiçbir altyapı çalışması var mı? Biri Bodrum'da, biri Eskişehir'de seyahatte. Diğerinin nerede olduğu belli değil. Böyle garip bir yapı var. Bir masa kurmuşlar ama buradan çıkan hiçbir siyaset, karar, irade mevcut değil. Neymiş şayet adaylarını bugünden ilan ederlerse bir sene içinde o isim yıpranabilirmiş. Bu nasıl aday ki millet tanıdıkça ondan soğuyor. Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum, ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden bu yana ortadan kayboldu" diye konuştu.

ÖĞRENCİ AFFI MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının başında öğrencilere bir müjde verdi. Bir süredir üzerinde çalışılan ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'in takdirine sunacaklarını duyuran Erdoğan, "Bu teklif; lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanların belirli şartlarla okullarına dönebilmelerini amaçlıyor" dedi.

STOLTENBERG'E 'YAZILI TAAHHÜT' VURGUSU

Başkan Erdoğan, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunun ele alındığı görüşmede Erdoğan, bu iki ülkenin NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi. Başkan Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayi işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

'YUNANİSTAN TARAFINDAN OYNANAN OYUNUN FARKINDAYIZ

Erdoğan, Efes 2022 Tatbikatı vesilesiyle geldikleri İzmir'de, Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajı muhataplarına ilettiklerini kaydetti. "Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan tarafından ülkemize oynanan oyunun farkındayız" diyen Başkan Erdoğan, "Sorun, Yunanistan'ın bunun farkında olmaması ya da bunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır. Filmde en çok yaralanan figüranlar olmuştur. Yunanistan'ın başına geçmişte gelen budur. Yanlışta ısrar ederse bundan sonra da gelecek olan da budur" ifadelerini kullandı.