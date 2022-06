2023 zaferinin sembolü ‘23 milyon üye’ olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. AK Parti Teşkilatı'na 23 milyon üye talimatı veren Erdoğan, "Kabinemiz ile milletimize eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Hemen ardından 2023 seçim zaferi sembolü olacak 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bunu yapacağız seçim öncesi, seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil. Şuanda 11 milyonu aşkın üyemiz var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse seçimden önce seçimi kazandık demektir" diye konuştu. Turizmde bu senenin gerçekleşmelerinin son derece umut verici olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünya ekonomisi ciddi daralma riski ile yüzleşirken biz 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüme kaydettik. Yarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatları, pirimler ve desteklerle çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Salgın günlerinde vatandaşlarımızı nasıl kaderine terk etmediysek korona sonrası dönemde de hiç kimseyi tek başına bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.





EKONOMİDE DEV ADIMLAR ATILDI

Başkan Erdoğan, "Rusya Ukrayna savaşı ile tarihi zirveleri zorlayan petrol, doğalgaz ve emtia fiyatlarının yol açtığı sıkıntılarda vatandaşlarımızın yanındayız. Bu doğrultuda vergi indirimlerinden hibeye, sosyal destek paketlerinden elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki sübvansiyonlara kadar birçok adım attık. Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında yüzde 82'ye varan sübvansiyon sağladık. Hayat pahalılığını azaltmak için yaptığımız fedakarlıkları, kazanç vesilesi gören tamahkarlara fırsat vermiyoruz. Vatandaşımızın ekmeğine aşına kan doğrayan bu fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız" diye konuştu.



'ÇÜRÜK SiYASETÇi KILIÇDAROGLU'

Erdoğan, "Bugüne kadar sosyal fay hatlarımızı harekete geçirmeye çalışmaktan, sınırlarımızı tacize, uluslararası kuşatma gayretinden farklı görünümlerdeki darbe girişimcilerine kadar her yolu deneyenlerin sabrı kalmadı. AK Parti'yi tökezletmek için ellerindeki tüm kozları sahaya sürmeye başladılar. Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umar hale geldiler" dedi.

'VATANDAŞIMIZI ÇARESİZ BIRAKMADIK'

FED'in faiz kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değildir. Türkiye salgın krizini tüm boyutlarıyla başarılı şekilde yöneten ülkelerin başında geliyor. Aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Hastane kapısından geri çevrilen, ilaç bulamadığı için vefat eden, sağlık hizmetlerine ulaşamayan hemen hiçbir vatandaşımız olmadı" dedi.