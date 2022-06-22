Kılıçdaroğlu en yakın kliniğe müracaat etsin

MHP'nin haftalık olağan grup toplantısı, parti lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yapıldı. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada ülke gündemini değerlendirirken, erken seçim tartışmalarını da eleştirdi. "Çıkarsınlar adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı" diyen Bahçeli, "Demokrasi er meydanıdır. Kolayca yıpranacak meçhul adayı çok arayıp aramadıkları böylesi bir akıl tutulmasına girdikleri de bir diğer muamma olarak karşımıza çıkmaktadır. Aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oy çokluğu ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir. Zillet ittifakının adayını açıklamamasında bilinçli bir taktik mi söz konusudur yoksa demir bir çatlak mı etkilidir? Çıkarsınlar adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı. Kolayca yıpranacak meçhul bir adayı arayıp aramadıklarını, böylesi bir akıl tutulmasına düştükleri bir diğer muammadır. Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu ya kendini kandırıyor, ya da paraşütsüz uçuyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve tedavi altına alınmasıdır. Henüz ortak adayda anlaşamayan birbirine çalım atmaktan haz alan, birbirlerinin aleyhine kulisleri kaynatan siyasi partilere Türkiyemizin emanet edilmesi, istikbalimizin hiçe sayılmasıdır" diye konuştu.





TÜSİAD'A 'MİLLİ OL' TEPKİSİ

Konuşmasında ekonomiye de değinen Bahçeli, "Türkiye ekonomisinde pireyi deve yapan siyasi sefillerin dünyanın nereden nereye geldiğini göremedikleri ortadadır. Türkiye pozitif olarak ayrışırken yatırım, üretim alanlarında bir adım öne çıkmaktadır. Gıda krizinin bize yansımasını en aza çekmemiz mümkündür. Patates, soğan, patlıcan fiyatlarını abartanlara diyorum ki biraz vicdanınız kaldıysa, kimin tarafında olduğunuzu açıklayın. Kimlerin değirmenine su taşıdığınızı söyleyin. İşte görüyorsunuz TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç ve Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. TÜSİAD'ın mensubiyet duyduğu ülke neresidir? Bir kez olsun milli olsun. Boş yapmayın, Türk de olamıyorsanız bari insan olun. TÜSİAD'ın selam durduğu İsveç, Kandil'in finans bankasına dönüşmüştür. Zillet ittifakı ile İsveç bu durumdan mutlu mudur?" ifadelerini kullandı.



'NETFLIX HADDİNİ AŞMIŞTIR'

Bahçeli'nin hedefinde online film ve dizi platformu Netflix de vardı. İsim vermeden burada yayınlanan küfürlü dizileri eleştiren Bahçeli, "Kavgadan, kargaşadan, kutuplaşmadan, değerlerimize yönelik linç girişimlerinden başka ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır. Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Küfretmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz?" dedi.



Tüm eğitim ihtiyaçları karşılanacak olan Ayşe Sabancalı (sağdan ikinci), teyzesi, eniştesi ve kuzenleriyle bir aile gibi yaşadıklarını söyledi.

MİLYONLARIN GÖNLÜNÜ KAZANAN AYŞE'YE EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancalı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere "Annem de babam da vefat etti" şeklinde verdiği cevapla yürekleri burkmuştu. Yakınlarının kimliği getirmesiyle sınava zamanında giren Sabancalı'ya hemşerisi olan MHP lideri Devlet Bahçeli sahip çıktı. Kimliğini Ayşe'ye yetiştiren enişte Erol Gürsoy, "Sağolsunlar Devlet Bahçeli Bey, Belediye Başkanı Kadir Kara, Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bulut olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Ayşe'nin arkasında olduklarını söylediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. Çok sayıda yerden burs teklifi aldığını ifade eden Ayşe de, "Osmaniye Vakfı üzerinden Devlet Bahçeli burs vereceklerini söyledi. Devlet üniversitesini kazanamasam bile vakıf üniversitesine gönderebileceklerini söylediler. Çok güzel bir şey bu" diye konuştu.