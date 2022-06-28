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Haberler Politika AK Parti’den CHP’li başkanlara hodri meydan

AK Parti’den CHP’li başkanlara hodri meydan

28.6.2022

AK Parti’den CHP’li başkanlara hodri meydan

CHP'Lİ İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri bir araya gelerek CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanına çağrıda bulundu. CHP'li belediyelerin "engelleniyoruz" ve "kaynaklarımız kesiliyor" algısının gerçeklerden uzak olduğunu aktaran İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, engellendiklerini iddia eden CHP'li belediyelere rakamlarla yanıt verdi.

BAŞARISIZLIĞA MAZERET
ANKARA ve İstanbul'da belediye meclisinde alınan kararlara yüzde 97 olumlu oy verdiklerini söyleyen Göksu, hükümetten İstanbul Büyükşehir'e beklentisinden 5.6 milyar, Ankara Büyükşehir'e ise 2.6 milyar fazla para geldiğini ifade etti. Göksu, şunları söyledi: "CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı kamuoyu karşısına icraatları ile çıkmak yerine, mütemadiyen ortaklaşa imal ettikleri 'mazeret ve acziyet deklarasyonları' yayınlamaktadırlar" diye konuştu. Göksu, "Buradan hodri meydan diyoruz ve tüm samimiyetimizle soruyoruz. Bugüne kadar vatandaşla ilgili hangi projeyi getirdiniz de AK Parti grupları hayır dedi ? Ya bu sorumuzun cevabını dürüstçe çıkıp milletimize verirsiniz, ya da sizleri tüm kamuoyu önünde yalancı ve müfteri ilan ettiğimizi beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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