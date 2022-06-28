İzmir’de suç oranlarında çarpıcı düşüş

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kentte 2016 yılında 9 bin 900 polis görev yaparken, şu anda bekçilerle birlikte 13 bin 550 emniyet gücünün görev yaptığına dikkat çekti. İzmir'deki suç oranının düştüğünün altını çizen Bakan Soylu, "İzmir'de hırsızlık olaylarında yüzde 30, kapkaç olayları da yüzde 52.7 azaldı" dedi. ■ METİN BURMALI

POLİSTEN VAKALARA MÜDAHALE REKORU

İZMİR İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, göreve başladıktan sonra en çok şikayet konusu olan polisin ihbar sonrası olay yerine geç geldiği iddiasını kısa sürede ortadan kaldırdıklarını açıkladı. Yapılan ihbarların istatistiğini tuttuklarını söyleyen Şahne, "Şu anda olayların yüzde 85'ine 6 dakikanın altında bir sürede gidiyoruz. İnşallah bunu yüzde 100'e ulaştıracağız" dedi. ■ FATİH ŞENDİL