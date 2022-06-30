‘Altılı masa ittifakı 11 ay bile dayanamaz’

İZMİR'DE temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın mensuplarıyla buluştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Millet İttifakı üzerinden eleştirilerde bulunan Muharrem İnce, "Bir aday bulacaklar onu 6 parti başkanı yönetecekmiş. Libya tezkeresine İYİ Parti 'evet', CHP 'hayır' oyu verdi. Atatürk'ün partisine bu tezkereye 'hayır' oyu vermek yakışmadı. Mavi Vatan'a karşı mısınız siz? Bu 6'lı masa adayını seçtirmiş olsaydı bu tezkereye Cumhurbaşkanı ne diyecekti? Siz daha bu konuda anlaşamamışsınız. Dağılırsınız siz" diye konuştu.

'OPERASYON ÇEKİYORLAR'

Altılı masa ittifakının seçimi kazanması halinde ne olacağını da soran Muharrem İnce, "Türkiye'de koalisyonların ortalama süresi 11 aydır. Siz 11 ay bile dayanamazsınız. Atatürk tartışılmayacak, terörün her türlüsüyle mücadele edilecek, bunları konuşacaksınız" diye konuştu. Altılı masadaki isimler üzerinden de örnekler veren İnce, "Suriyeliler Davutoğlu'nun döneminde gelmedi mi? Ekonominin bu hale gelmesinde Babacan'ın payı yok mu? Onlar tıpış tıpış oy verilecek bir aday arıyorlar. Öyle birini aday yaptıkları gün arıyor- Memleket Partisi zirve yapacak. Bizi çökertmek için bazılarına milletvekili sözü verip operasyon çekmek istiyorlar. Alayınız gelse yapamazsınız" ifadelerini kullandı. Muharrem İnce, bir soru kulüzerine altılı masaya davet edilmediğini de belirtti.