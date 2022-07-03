Akşener, Bay Kemal’in altını oyuyor

HAZİRAN ayına göre son açıklanan iller anketlerinin ortalama sonucundan, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun canının çok sıkıldığı, uykularının kaçtığı, moralinin bozulduğu konuşuluyor. HD(P) KK aşkına kapılarak Atatürkçülükten uzaklaşmasını, ulusalcıları bir kenara itmesini ve antiemperyalist özelliklerini kaybetmesini fırsat bilen Meral Akşener'in, 'çakma ulusalcılık' taktikleriyle CHPKemal Kılıçdaroğlu'nun altını oymakta olduğu dikkat çekiyor.

AK PARTİ KORKUTUYOR

HAZİRAN ayına yönelik anketlerin ortalamasına bakınca, illerin çoğunluğunda AK PARTİ birinciliğini korurken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarının yüzde 20'lere kazık çaktığı, Meral Akşener'in CHP'den kaçan oyları toplayarak, bir çok ilde CHP'nin yerine ikinci parti konumuna çıkmakta olduğu gözleniyor. Haziran ayı iller anketleri ortalamasına göre, Trabzon, Erzurum, Mersin, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Samsun, Karabük ve Giresun illerinin anketlerinde dikkat çekici sonuçlar çıktı.

Karadeniz bölgesi illerinde AK Parti ilk sırada çıkarken, ikinci sıraya Kemal Kılıçdaroğlu'nun altını oymakta olan Meral Akşener'in yükseldiği görülüyor.

■ Adana'da AK Parti birinci, CHP ile İYİ Parti çok yakın ikincilik için yarışıyor.

■ Kocaeli'nde de AK Parti ilk sırada. CHP ile İYİ Parti ikincilik için çekişiyor.

■ Tekirdağ'da AK Parti'nin CHP ile oyları başa baş.

■ Mersin'de CHP geriliyor, AK Parti yükselerek birincilik için yarışa giriyor.

■ AK Parti Erzurum'da yüzde 42.5 ile ilk sırada. İYİ Parti yüzde 19.6 ile ikinci, MHP ise yüzde 18.5 ile üçüncü parti çıktı.

■ Trabzon'da AK Parti yüzde 41.4 ile açık ara birinci parti olurken, İYİ Parti, CHP'yi geçme noktasında.

■ Giresun'da AK Parti yüzde 45 bandında, yüzde 25,9 ile İYİ Parti, yüzde 22'de kalan CHP'yi geçti.

■ Karabük'te AK Parti yüzde 45 ile ilk sırada yer alıyor. AK Parti'yi yüzde 22,5 ile İYİ Parti, yüzde 21,7 ile CHP takip ediyor.

■ Samsun'da , AK Parti yüzde 44,8 oy olarak birinci parti İYİ Parti yüzde 21 ile ikinci, CHP yüzde 20,1 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Metropoll başkanı Özer Sencar, ilginç açıklamalarda bulundu. Sencar, "CHP 7-8 yıldır olduğu gibi yüzde 20 bandında. Kararsızların yarısı hala Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gönül bağı içerisinde.

Başka bir yere gitmedikleri için yeniden AK Parti'ye geri dönme şansları yüksek. Kararsızlar varken CHP artmıyor. Karasızların yüzde 90'ı hala duruyorsa burada sorun seçmende değil muhalefetin bu insanları kendisine çekememesinde.

CHP'nin oyu yüzde 20 bandında.

Daha yüksek bir noktaya çıkamadılar.

Kararsızların olduğu bir ortamda bile CHP oyunu artıramadı.

Ben artırabileceği kanaatinde değilim" diye konuştu.

BAŞ AKTÖR MÜ OLACAK?

Önceki günlerde Meral Akşener, "Oyların ortalamasında yüzde 18, yüzde 20'yi yakalamak hedefimiz" iddiasında bulunmuştu. Son anket sonuçları ortalığı karıştırırken, Akşener'in de oy üzerinden kurduğu bu cümleler, "Acaba Akşener altılı masanın baş aktörü olmaya mı çalışıyor?" sorusunu akıllara getiriyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, yaşanan bütün bu gelişmelerden büyük rahatsızlık duyuyor.

SONUÇ

HAZİRAN ayı anketlerinin ortalamasına göre İYİ Parti, CHP'den kaçanların oyunu alıyor. Bu durumu gören Meral Akşener'in, yüzde 20'ye kazık atan CHP'yi geçip altılı masanın baş aktörü olmaya ve bununla birlikte cumhurbaşkanı adayını belirlemeyi de DOMİNE ETMEYE ÇALIŞIYOR.

Akşener'in yakın kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.

Akşener'in de Kılıçdaroğlu dışında bir başka Cumhurbaşkanı adayı üzerinde kontrolü ele almak için CHP'den kaçan oylara yöneldiği anketlerde görülüyor. Bu duruma Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sinirlendiği, ama 'Altılı masa dağılacak' korkusuyla Meral Akşener'e tavır koyamadığı söyleniyor.

CHP kurmayları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için açık açık bastırıyor ama altılı masadan Gültekin Uysal dışında yeşil ışık yok. Gelişmeleri yakından takip eden tecrübeli siyasetçiler, "Altılı masadan Kemal Kılıçdaroğlu çıkmaz. Bir başka aday da çıkması zor. YA ALTILI MASA DIŞINDAN ADAY BULACAKLAR, YA DA MUHALEFET AYRI AYRI ADAYLARLA SEÇİME GİRMEK DURUMUNDA KALACAKLAR" yorumunu yapıyor.