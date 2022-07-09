Zillet ittifakının adayı bir kukla olacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram mesajında gündeme ilişkin kritik mesajlar verdi. Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bahçeli, mesajında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını kınadı. Bahçeli, tarla yangınlarıyla ilgili, "Dünya buğday kriziyle yüz yüzeyken, ülkemizde buğday tarlalarında çıkan yangınların provokasyon ihtimalini de yabana atmamak esas olmalıdır" dedi.



"ONLARIN TEK DERDİ KOLTUK"

Millet ittifakının muhtemel Cumhurbaşkanı adayı için ortam yokladığını öne süren Bahçeli, "Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır. Tek ortak noktaları nevzuhur 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' olan makus partilerin Türkiye'nin geleceği, milli gerçekleri, yüksek mücadele seviyesi hakkında en küçük görüş, tespit ve teklifleri yoktur. Bunların derdi koltuk paylaşımı, geçimleri de fitne, dedikodu, yalan ve istismardır" ifadelerini kullandı. "Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinden tetikçi, kiralık uzman ve sözde aydınlar eliyle gazete ve televizyonlarda yürütülen tartışmalar sabır ve tahammül eşiklerini artık zorlamaya başlamıştır" diyen Bahçeli, "Terörist Demirtaş'ın cezaevinden açıklamalar yapıp sürece müdahil olma sinsiliği, pazarlıkların günbegün kızışması, bakanlıkların bile dağıtıldığına yönelik iddialar, ilaveten zillet ittifakının beş defa toplanmasına rağmen hiçbir sonuca ulaşamaması ileri derece dağınıklığın ve çaresizlik içinde kıvranışın bir nevi belgelenmesidir" diye konuştu.



"MİLLETİMİZ İTİBAR GÖSTERMEZ"

Bahçeli, "İcazetli ve rehinli bir cumhurbaşkanı adayına aziz milletimiz asla ve kat'a iltifat etmeyecek, itibar göstermeyecek, böylesi bir laçkalığı ciddiye dahi almayacaktır. 2023'te Cumhur İttifakı yine liyakatiyle, milli vakarıyla ve tecrübesiyle öne çıkacak, muhkem ve mutlak bir başarıya imza atacaktır" ifadelerini kullandı.