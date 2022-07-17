Çarkcı Bay Kemal rozet çıkarmayacak

BİRLEŞMESİ gereken ancak birbirine uygun olmayan kişiler veya topluluklar arasındaki ilişkileri anlatmak için kullanılan meşhur bir atasözümüz var: ALTI KAVAL, ÜSTÜ ŞİŞHANE. Derin Amerika ve Avrupa tarafından CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 6+1 masası tam bir 'Altı kaval, üstü Şişhane' görünümünde. 6+1 masasından her gün bir bomba kulis çıkıyor. Son bomba Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile ilgili. Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı'nı da sürdürmesine karşı etmediği laf kalmayan, söylediği yalanlar ve algı operasyonları eksik olmayan, 'Ben aday olduğum taktirde hemen parti rozetini çıkaracağım' diye nutuklar atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi ÇARK ETTİ.

FINDIK YARARLIDIR AMA...

Çarkçı Kemal'in "Cumhurbaşkanı adayı olsa ve seçilse de güya parlamenter sisteme dönünceye kadar CHP genel başkanlığını bırakmama, CHP rozetini çıkarmama" kararı verdiği kulise sızdı. Kemal Kılıçdaroğlu, resmen cumhurbaşkanı adayı olsa da tesadüfen seçilse de CHP genel başkanlığı koltuğuna yapışmış. Bir vekil seçtirerek CHP'yi kontrol altında tutmayı planlıyormuş. Bahanesi de 'Parlamenter sisteme geçinceye kadar' olacakmış. Fındık yararlıdır ama yerseniz.

DAHA DA İLERİ GİDECEKMİŞ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni kararının, hem CHP içinde hem de altılı masa sakinleri arasında şaşkınlığa yol açtığı duyuluyor. CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunun boşalması ihtimali üzerine kavgaya açıktan giren Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay'ın; arka planda da CHP yönetimini ele geçirmeyi planlayan Ekrem İmamoğlu'nun şoke oldukları sızmış durumda. Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayını cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonrasına neden ertelediğine ilişkin CHP genel başkanlığı koltuğuna yapıştığını yazmıştık. Belli oldu ki daha da ileri gidecekmiş. Koltuğu aday olsa da seçilse de bırakmayacakmış.

MASANIN KRİZLERİ ARTACAK

Seçimler sonrası 2023 Temmuz ayında CHP kurultayı yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda cumhurbaşkanı olsa da tek aday çıkmayı, yerine Faik Öztrak'ı bırakmayı, güya parlamenter sisteme dönünceye kadar koltukları elinde tutmayı planladığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu hayal aleminde gezerken aziz milletimizi kandırdığını sanıyor. Kılıçdaroğlu'nun rozet çıkarmama hayalini duyduklarında altılı masa şaşırmış. Zaten altılı masadan aday çıkması zor. Meral Hanım, arka planda Temel Bey, Babacan ve Davutoğlu açıkça karşılar. Şimdi rozet çıkarmama konusu, masanın krizlerini artıracak özelikte. 6+1 masasının perde arkasında bakanlıkların ve önemli genel müdürlüklerin paylaşımı hızlandı. Çekirdek bakanlıkların, Adalet, İçişleri, Savunma, Maliye, Enerji ile Merkez Bankası, TRT, TÜİK, Maden, Özelleştirme genel müdürlüklerinin altılı masa partilerinde pazarlıklarının sürdüğü duyuluyor.

DEMİRTAŞ SICAK BAKIYOR

HDK-PKK'nın da pazarlık payını artırmak için özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırdığı, başkan yardımcılığından vazgeçtiği konuşuluyor. HDP ile CHP arasındaki pazarlığın işaret fişeğini CHP'nin içindeki hizipleri iyi bilen, CHP derinliğinden iyi haberler veren CHP'li eski vekil gazeteci Barış Yarkadaş verdi. Yarkadaş, Selahattin Demirtaş'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktığını vurguladı.

CHP-HDP ARASINDA PAZARLIKLAR İLERLEMİŞ

"HDP, altılı masanın kararını bekliyor" diyen Barış Yarkadaş, "Eğer altılı masa HDP'yi tatmin edebilecek bir aday çıkarırsa destekleyecek. Kılıçdaroğlu da 'tek adayla çıkalım' diyor. Demirtaş'a çok yakın isimlerle konuştum. Demirtaş'ın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sanılanın aksine sıcak olduğunu hissettim. Kılıçdaroğlu'na uzak değil" ifadelerini kulandı. CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın, Ahmet Türk ile yaptığı pazarlık Kılıçdaroğlu'nun Van gezisinden başlayarak Selahattin Demirtaş'ı destekleyen açıklamaları ve Yarkadaş'ın bu açıklamaları gösteriyor ki CHP-Kılıçdaroğlu ile HDP-PKK arasında pazarlıklar çok ilerlemiş.