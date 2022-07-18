“Vatandaşlar 2023’ün önemini biliyor”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen AK Parti kadroları, vatandaşa iktidarın 20 yıllık icraatlarını tek tek anlatıyor, gelecek projeler ile ilgili bilgi veriyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da bu kapsamda 2 ayda 77 ilin tamamını taradığını söyledi. Yavuz, "Gittiğim her yerde vatandaşlar 'Ne olur cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayın. 2023 seçimleri çok önemli' dedi. Pandemi ve Ukrayna- Rusya savaşı sonrası ortaya çıkan tablolar konusunda cumhurbaşkanımıza olan güveni gördüm. 'Bizler ne bekliyorsak cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Ekonomik ortamını da düzeltecek kişi odur' diyorlar. 20 yıllık iktidarımız süresince yaptığımız icraatlar vatandaşın bize olan güvenini gösteriyor" diye konuştu.

ANLATACAK ÇOK İCRAAT VAR

"Hatırlamamız ve anlatmamız gereken çok şey var" diyen Yavuz, "Köprülerden yollara, terörle mücadeleden üniversitelere, başörtüsü sorunun çözümünden Ayasofya'nın özgürlüğüne kavuşmasına, savunma sanayinden mavi vatana, Karadeniz doğalgazından Adana petrolüne aldığımız mesafeyi milletimizle paylaşmalıyız" ifadesini kullandı.