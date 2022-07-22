Madrid’de de Tahran’da da küresel lider Erdoğan var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya 360 derece bakıyor. Bir ayağı batıda, bir ayağı ise doğuda. ABD Başkanı Biden ile Madrid'de konuşuyor, 20 gün sonra Rusya lideri Putin'le Tahran'da baş başa görüşüyor. 29 gün önce NATO zirvesinin yıldız lideriydi.

NATO 2030 stratejisine göre genişleme planlarına EVET demesi ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyesi yapılması için gerçekleştirilecek görüşmelerin önünü açması için, gözlerinin içine bakılıyordu.

ZİRVELERE DAMGA VURDU

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya üzerinden NATO'nun büyük ülkeleri başta ABD, İngiltere, Almaya ve Fransa'ya tarihi vuruşlar yaptı, diplomatik zaferle Türkiye'ye döndü. 19 Temmuz'da Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Tahran'da zirveye katıldı. Ortadoğu ve Kafkasya'daki jeopolitik gelişmeler ele alındı. Yani dünyanın önde gelen iki küresel lideri Biden ve Putin ile aynı anda konuşabilen, Batı'da (NATO) ve Doğu'da Astana zirvelerine damga vuran lider Erdoğan'dır.

Dünyada bugün bu özelliklere sahip 4 isim var. Başkan Erdoğan, Joe Biden, Vladimir Putin ve Şi Cinping. Avrupa yok...

Başkan Erdoğan hepsiyle buluşuyor, konuşuyor. Batı'nın ve Doğu'nun olası gelişmelerine anında Türkiye'yi hazırlıyor.

ERDOĞAN'IN İRAN SEFERİ

Başkan Erdoğan'ın, Putin ile Tahran'da buluşması, Asya'ya uzanan hatta İran'ın Cumhurbaşkanı Reisi ile birebir görüşmeleri, Batı basınında dikkat çeken bir başlıkla yorumlandı. BATI'YA MEYDAN OKUYAN TAHRAN ZİRVESİ'NDE ERDOĞAN VAR.

Doğru söylüyorlar. ABD-Avrupa, Rusya lideri Putin'le savaşıyor.

NATO'nun güçlü ülkesi Türkiye lideri Erdoğan, Putin'le buluşuyor.

20 gün arayla Batı'ya ve Doğu'ya seslenen tek lider.

Uyaran tek lider. Başkan Erdoğan, Tahran'da sadece güncel değil, gelecek 10 yılları kapsayan jeopolitik analizlerde bulundu.

Suriye'de asla ve kata bir ABD APARATI PKK UYDU KANTONU kurdurmayacağını net ve açık Putin'in ve Reisi'nin gözlerinin içine baka baka dile getirdi. Bu dile getirişin hedefinde Amerika ve Avrupa da vardı. Başkan Erdoğan'ın şu sözleri gelecek 10 yılları çok yakından ilgilendiriyor:

"Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.

Astana garantörleri olarak, Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır." Bu sözler, kararlı Türkiye'nin sesidir. Amerika, Rusya, Avrupa ve bunların etki alanında hangi ülke olursa olsun, kim olursa olsun TÜRKİYE KARARLIDIR. IRAK-SURİYE ve AKDENİZ HATTI TÜRKİYE'NİN beka hattıdır. 30 kilometre içine giren satılık-kiralık terör ÖRGÜTLERİ BAŞTA PKK isim değiştirecek PYD'si, SDG'si hedefimizdedir.

Muhakkak imha edilecektir.

BİLDİRİDE ÖNEMLİ BÖLÜMLER

Erdoğan-Putin-Reisi üçlü görüşmesi sonrasında yayınlanan bildiride dikkati çeken noktalar var:

"Devlet başkanları, Gayrimeşru özyönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere, terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmişler, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını vurgulamışlardır." Buradaki GAYRİMEŞRU ÖZYÖNETİM ifadesi Fırat'ın doğusundaki Derin Amerika'nın aparatı PKK uydu devletçiğini kastetmektedir. "Devlet başkanları, Suriye'ye ait olması gereken petrol gelirlerinin yasa dışı olarak ele geçirilmesine ve aktarılmasına karşı olduklarını ifade etmişlerdir." Burada, Derin ABD aparatı PKK bölücü terör örgütünün çıkardığı petrolü gayrimeşru kanallardan satması kastedilmektedir. "Astana formatında bir sonraki üçlü zirvenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'da gerçekleştirilmesinde mutabık kalınmıştır"

SONUÇ

SON madde, Erdoğan-Putin-Reisi görüşmelerinin zirve şeklinde sürdürülmesini ifade etmektedir. Bu sürecin kilit lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Batı'da hem Doğu'da yaptığı ve yapacağı diplomasinin sonuçlarının devamlı ele alınmasını sağlayacaktır. Yani ABD ve NATO, Putin'le savaşırken ve Putin'le görüşme imkanları yokken, Batı'nın da lideri olan Erdoğan'ın Putin'le buluşup konuşmasını içermektedir.

Başkan Erdoğan, Ukrayna savaşını bitirmede, tahıl krizini önlemede, Batı ile Doğu arasındaki diplomatik ağırlığı ile KÜRESEL LİDER konumunu tahkim etmeyi sürdürecektir. BM'NİN İFLAS ETTİĞİ SÜREÇTE KÜRESEL LİDER ERDOĞAN VAR.