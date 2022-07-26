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Haberler Politika MHP’de seçim öncesi yeni toplantılar başlıyor

MHP’de seçim öncesi yeni toplantılar başlıyor

26.7.2022

MHP’de seçim öncesi yeni toplantılar başlıyor

MHP, 4 Eylül'den itibaren "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları yapacağını bildirdi. Partiden yapılan açıklamada, 29 Temmuz'dan itibaren de "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarının tekrar başlayacağı belirtildi.

SİVAS'TAN BAŞLAYACAK
MHP'NİN 2023 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bütün imkan ve inancıyla hazırlandığı vurgulanan açıklamada, "4 Eylül tarihinden itibaren Sivas Kongresi'nin ruhuyla, Sivas ili merkez olmak suretiyle Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarının ve vatandaşların katılımıyla 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net temalı açık hava toplantılarının ilki düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.

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