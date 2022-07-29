“Terörle beraber olan teröristtir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın Zaho'daki sivilleri hedef aldığı saldırı üzerinden Türkiye'yi suçlama yarışına giren ülkelere tepki gösterdi. Bahçeli, "27 Temmuz tarihinde Musul Başkonsolosluğumuza füzeli saldırıyı kimler yapmışsa, Zaho'ya saldıran da aynı mihraklardır. Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya hiç kimsenin, hiçbir ülkenin hakkı yoktur" dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın teröristlere taziye mesajı yayımlamasına da tepki gösteren Bahçeli, "Terörle bir ve beraber olanlar da bizim nezdimizde teröristtir" ifadelerini kullandı.

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